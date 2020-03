Horoscop CASASANDRA 9-15 martie 2020. Săptămâna aduce multe surprize plăcute pentru zodii BERBEC 21.03-20.04: Va doriti sa mergeti mai departe in cariera si veti face tot posibilul sa va imbunatatiti reputatia. Evitati insa sa va suparati cu sefii. Fiti mai calmi si nu incercati sa dominati lumea din jur. TAUR 21.04-21.05: Veti face tot posibilul sa va extindeti orizonturile, energizati de dorinta de a invata ceva nou. Va inscrieti la un curs sau obtineti o calificare la actualul loc de munca.In weekend, sunteti mai activi cu prietenii si va distrati. GEMENI 22.05-21.06: Chiar daca nu veti face nimic special, in ochiicelor din jur apareti competenti, talentati si capabili.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

