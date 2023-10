Horoscop 9 octombrie 2023. Cheltuieli, dar și întâlniri neașteptate Mulți nativi vor trebui sa scoata din buzunar sume importante de bani pentru rezolvarea unor probleme de sanatate, facturi „uitate” sau diverse alte cheltuieli neprevazute. Unii s-ar putea sa intalneasca persoane noi sau din trecutul de mult uitat. Berbec Unele persoane dintre mai vechile tale cunoștințe te vor cauta și iți vor cere o serie de favoruri. Nu prea vei avea de ales, fiindca și ele te-au ajutat la momentul oportun. E adevarat, cerințele lor vin in cel mai nepotrivit moment, dar așa e in viața. Taur Reluați legatura cu un prieten vechi de care v-ați desparțit in termeni nu prea buni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 26 august 2023. Peștii pot avea parte de o aventura alaturi de prieteni sau poți vizita locuri noi, dar au și ocazia sa intalneasca pe cineva cu care sa inceapa o poveste de dragoste. Astrele anunța noroc mare in sfera amoroasa pentru Pești. Iata cum le merge și celorlalte zodii in acest weekend!…

- Horoscop 22 august 2023. Unele zodii sunt exagerat de orgolioase astazi și asta nu le aduce nici un beneficiu, ba dimpotriva. Atenție mare, așadar, la felul in care vorbiți și va purtați cu ceilalți. Horoscop 22 august Berbec Nativii Berbec sunt trași la raspundere astazi și, prin urmare, ar putea avea…

- Astrologii anunța vești bune pentru cateva zodii pentru joi, 10 august 2023. Ceilalți nativi se vor confrunta cu probleme, in special in planul sanatații pe care au cam neglijat-o in ultima vreme. Cheltuieli neprevazute apar la tot pasul. Așadar, mare atenție!

- BerbecSunt zile pline de dinamism la sfarsitul acestei saptamani. Ai dorinta si spor sa te ocupi de toate, dar mai ales de propria ti persoana. Indicat ar fi sa ti orientezi eforturile catre imbuntatirea personalitatii sau catre infrumusetarea trupului. Astrele iti trimit idei bune si putere de convingere,…

- Vom avea parte de o conjuncție intre Soare și Mercur in Leu, care ne va stimula creativitatea, inteligența și expresivitatea, dar și de o opoziție intre Venus in Fecioara și Neptun in Pești, care ne va aduce confuzie, iluzie sau dezamagire in plan sentimental. De asemenea, Luna va trece prin semnele…

- BerbecSunt zile pline de dinamism la sfarsitul acestei saptamani. Ai dorinta si spor sa te ocupi de toate, dar mai ales de propria ti persoana. Indicat ar fi sa ti orientezi eforturile catre imbuntatirea personalitatii sau catre infrumusetarea trupului. Astrele iti trimit idei bune si putere de convingere,…

- Berbec Se anunța o zi buna pentru a merge la cumparaturi și pentru a te rasfața. Poți merge la un salon de infrumusețare sau la o piscina, unde sa te distrezi de minune cu prietenii. Vei avea un weekend reușit din toate punctele de vedere, potrivit ego.ro. Taur Vei fi in centrul atenției și vei reuși…

- Horoscop 12 iulie 2023. Racii au acumulat mai multe probleme in ultima vreme, in ceea ce privește locul de munca sau proiectele in care sunt implicați. Pare ca a venit ziua in care sa-și puna nemulțumirile pe masa pentru ca nu mai pot accepta nedreptatea care li se face. Horoscop 12 iulie 2023 pentru…