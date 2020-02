BerbecPrietenii vor comenta despre orice le vei propune, depinde doar de tine cata putere le oferi.TaurFamilia este cea mai importanta pentru tine și in funcție de ea iei o decizie marcanta in ceea ce privește cariera. GemeniVerifica orice informație pe care o citești sau o auzi, din graba este posibil sa fii ușor pacalit. RacCați bani consumi pentru bunastarea ta și cați pentru ceilalți apropiați? Daca iți vei raspunde sincer, vei avea cu siguranța un șoc.LeuPartenerul cere sa ii acorzi atenție, s-a saturat sa fii doar tu in lumina reflectoarelor și sa te comporți ca un copil rasfațat.FecioaraNu…