Astrele nu s-au asezat tocmai bine pentru toti nativii, in aceasta zi. Dar exista zodii care se vor distra si vor primi si vesti bune. Se vor produce niste schimbari. Fecioarele isi stabilesc propriile limite, in timp ce Balantele gasesc solutii pentru problemele actuale. Horoscop pentru zodia Berbec Lasa lucrurile sa se intample. Este bine […] The post Horoscop - 7 mai 2023. O zi in care se produc multe schimbari. Cine nu trebuie sa accepte jumatati de masura first appeared on Ziarul National .