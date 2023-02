Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Daca exista un conflict intre unii dintre prietenii tai, astazi tu ești cel care ii vei ajuta sa puna capat neințelegerilor. TAUR Pui bazele viitorului tau – fii perseverent și rezultatele nu vor eșua. GEMENILucreaza la increderea in sine și in curand vei observa progrese semnificative. RAC Se…

- Finalul lunii decembrie vine cu vești proaste pentru o singura zodie din horoscop. Acest va avea parte de cheltuieli neașteptate pe final de an și va risca sa ia totul de la zero. Astrele arata ca o zodie din horoscop va fi urmarita de ghinion in urmatoarea perioada.

- BERBEC Ziua aceasta poate marca un nou inceput pentru tine – mai ales pe plan profesional, așa ca profita de orice oportunitate de exprimare, dezvoltare și auto-imbunatațire.TAUR Nu evita situațiile care aduc tulburari in sufletul tau - poate ca prin ele vei crește și vei invața abilitați de care vei…

- BERBEC Vei performa extrem de puternic la locul de munca. Așteptați-va la vești bune in aceasta direcție, spre sfarșitul zilei. TAUR Te vei bucura de venituri financiare neașteptate. Dorințele tale se vor indeplini fara prea mult efort.GEMENI Exista riscul ca, amintindu-ți trecutul, sa atingi din neatenție…

- BERBEC Optimismul și entuziasmul la locul de munca ii vor face chiar și pe alții sa creada ca orice este posibil. Vei primi raspunsuri neașteptate in domeniul iubirii.TAUR Ai o sanatate buna, dar ești epuizat/a, așa ca folosește fiecare moment pentru a te odihni. GEMENIUn proiect inovator al unui prieten…

- Horoscop 11 noiembrie 2022. Astrologii anunta o zi a tradarilor. O zodie este data peste cap de un secret care iese la iveala. O sa-si schimbe total parerea despre cineva drag, transmite observatornews.ro .

- BERBEC Emoțiile tale vor fi sub control astazi, așa ca lucrurile vor decurge calm și la locul de munca, și in viața personala.TAUR Ești o companie relaxanta și placuta, iar oamenilor le este ușor sa vorbeasca cu tine, așa ca te imprietenești cu ușurința.GEMENI Ai puțina grija de tine cand vine vorba…

- BERBEC Sunteți foarte increzatori in propria persoana azi, ați reușit sa atingeți anumite obiective de business și acum va puteți relaxa.TAURSe vor deschide oportunitați pentru a incepe noi proiecte. Totuși, atenție, pentru ca in aceasta perioada pot aparea manipulari de la colegi și probleme cu finanțele!GEMENI Astrele…