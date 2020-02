HOROSCOP 2 FEBRUARIE 2020. Zi mohorâtă în familie, dar cineva poate da loviturav la Loto Berbec

Un coleg de serviciu de obicei calm are in weekend suficient de multa energie pentru a va pune pe ganduri. Reuseste sa vorbeasca mai tare decat dumneavoastra si sa dea dovada de mai multa agresivitate – record de care nu prea multi sunt capabili. Taur

Tocmai cand sunteti multumit ca ati incheiat o sarcina dificila, vi se atrage atentia ca ati facut mai multe greseli. Stiati acest lucru, dar sperati sa nu le observe nimeni. Se pare insa ca principiul conform caruia merge si asa nu mai are succes. Gemeni Din nou, nu vedeti padurea din cauza copacilor. Din cauza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

