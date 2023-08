Horoscop 2 august 2023. Balanțele flirtează, Leii dau lovitura în amor Horoscop 2 august 2023. Balanțele flirteaza astazi, insa astrele cer prudența pentru nativii care se afla in relații serioase, iar Leii dau lovitura in amor. Tot ei! Vara asta pare sa fie vara Leilor pentru ca le merge din bine in mai bine pe toate planurile. Horoscop 2 august 2023 Berbec Venus ii ajuta pe nativii Leu sa fie mai empatici și le aduce multa ințelepciune in relațiile cu partenerul de viața și prietenii apropiați. Totuși, trebuie sa luați decizii importante astazi sau in perioada urmatoare și cel mai bine ar fi sa va ascultați inima, iar rațiunea sa ramana pe locul doi. Horoscop 2… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

