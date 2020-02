Luca Guadagnino revine cu ”The Staggering Girl”

Cea mai recentă peliculă (în fapt, un mediu-metraj, are cam 35 de minute) a lui Luca Guadagnino, cunoscut cinefililor români mai ales prin filmele ”Call me by your Name” şi ”Suspiria” (un remake după horror-ul clasic al lui Dario Argento), o are în prim-plan pe Francesca Moretti, o scriitoare între… [citeste mai departe]