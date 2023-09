Horoscop 17 septembrie 2023. Precauție pentru zodiile de apă Racii, Peștii și Scorpionii sunt sfatuiți sa evite orice investiție financiara, chiar daca la prima vedere nu pare sa existe vreun risc! Berbec Aveți mare grija la bani! Se prefigureaza niste cheltuieli neprevazute in urmatoarea perioada, așa ca ar fi bine sa mai reduceți cheltuielile și sa incercați sa puneți și niște bani deoparte. Taur O veste de la un prieten iți face ziua mai frumoasa. Poate fi vorba de o invitație intr-o calatorie sau de primirea unei sume de bani de care aveai mare nevoie. In plan sentimental, nu luați decizii fara sa va consultați cu partenerul, care și asa se simte neglijat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

