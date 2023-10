Horoscop 17 octombrie 2023. Zi propice întâlnirilor romantice. Mulți nativi ai zodiilor s-ar putea confrunta cu scene de amor dincolo de controlul lor, din cauza opoziției dintre Venus și Saturn. Tot ceea ce e legat de dragoste devine mai interesant ca niciodata! Berbec Atracția pentru sexul opus va fi cam prea mare pentru Berbeci astazi așa ca mare grija fața de cine va indreptați avansurile și, mai ales, atenție la felul in care puneți problema! Un comportament nesabuit și lipsit de tact s-ar putea sa va dea planurile peste cap și sa va aduca necazuri. Taur Tandru, afectuos, cald și romantic, Taurul va fi extrem de atractiv pentru cei din jurul sau. Nevoia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

