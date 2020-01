Stiri pe aceeasi tema

- In acest an este bine sa profitati de fiecare sansa care vi se ofera deoarece exista posibilitatea sa aveti de castigat din fiecare experienta pe care v-o pregateste destinul. Taurii vor avea norocul sa isi intalneasca marea dragoste, iar leii vor reusi in cele din urma sa puna mana pe job-ul mult…

- In anul ce vine, doar jumatate din semnele zodiacale sunt favorizate cand vine vorba de viata amoroasa, in timp ce jumatate nu sunt. Fiecare semn zodiacal are perspective puternice de dragoste. In aceasta primavara si vara, un model neobisnuit Venus-Marte prezinta semnele de aer si foc (Gemeni, Balanta,…

- La nivel social, tendinta este de a pune totul in cutii bine organizate, cu etichete, pentru a avea ordine si disciplina. Orice iese din standard trebuie adus imediat la „normal“, indiferent daca se potriveste acolo sau nu. Este puternic impusa regula aceasta de a pune o eticheta oricarui lucru sau…

- PestiPestii incheie anul 2019 intr-un impas financiar, insa anul viitor se anunta unul promitator pentru acesti nativi. Vor avea idei sclipitoare si vor pune bazele unor afaceri de succes, care le vor aduce castiguri substantiale. Pestii pot sa aiba un an in care viata lor se poate schimba…

- ”Numerele au semnificația lor. De exemplu, trei și multiplii sai reprezinta etapele prin care trece ființa umana, in diferitele sale dispoziții sau in diferitele sale modalitați de cautare. Omul descopera in sine insuși ca exista partea fizica, cu toate emoțiile sale, apoi mentalul, cu capacitațile…

- Horoscop Minerva 4-10 noiembrie 2019. Daca iși asculta intuiția, Berbecii pot ajunge departe, saptamana aceasta. Dupa ultima aventura financiara, Taurii sunt extrem de precauți cu banii lor. Pentru Gemeni, un accident sau o complicație in timpul unei calatorii poate duce la un litigiu neplacut.…

- Horoscop Oana Hanganu 4-10 noiembrie 2019, BERBEC Horoscopul saptamanii anunța șanse in plan profesional pentru Berbeci. Dar s-ar putea ca partenerul de viața sa nu fie prea incantat de atenția excesiva pe care nativii o vor acorda carierei, iar aceștia din urma sa aiba sentimentul ca nu sunt sprijiniți…

- BERBEC – Vin vremuri intense in aceasta toamna pentru berbeci, scrie antena3.ro. In aceasta toamna este o oferta in a se redescoperi. TAUR – Taurii se adapteaza in aceasta toamna si repara tot ceea ce au gresit in trecut. Taurii au sansa sa inceapa o viata noua. Citeste si HOROSCOP…