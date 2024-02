Horoscop – 16 februarie 2024 – Poate fi un moment bun pentru bani de la o afacere BERBEC S-ar putea sa va bucurați de ceva experimentare cu proiecte, eforturi și conexiuni. Poate fi un moment bun pentru bani de la o afacere. Poate exista o conexiune semnificativa cu cineva sau o idee puternica sau te poți conecta cu o dorința profunda de a lucra pentru o cauza. TAUR S-ar putea sa […] The post Horoscop – 16 februarie 2024 – Poate fi un moment bun pentru bani de la o afacere first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC O afacere promițatoare este la indemana daca doriți sa avansați in munca. Dragostea iți va echilibra nivelul de energie. Lasand in urma resentimentele trecute, veți afla mai multe despre ceilalți și despre cum sa va protejați. TAUR Faceți un efort pentru a-i ințelege pe ceilalți și multe uși…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un anunț de ultima ora. Specialiștii au anunțat ca se circula in condiții de ploaie, ninsoare și ceața pe mai multe drumuri din țara. Iata ce recomandari au facut autoritațile in privința șoferilor care pleaca la drum in zonele afectate de condițiile…

- Flavius Croitoru, portarul celor de la CS Mioveni, ne-a vorbit despre ultimele partide, o infrangere și o victorie, despre faptul ca echipa se afla in pauza de iarna pe locul 4 in clasamentul Ligii secunde, despre situația financiara de la gruparea galben-verde, dar și despre situația in clasament a…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA, relateaza Agerpres. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face.…

- Israelul și Hamas au convenit joi sa prelungeasca armisitițiul cu cel puțin inca o zi, cu cateva minute inainte de expirarea acestuia, relateaza Reuters, conform Mediafax.Armata israeliana a precizat ca armistițiul va continua, in timp ce mediatorii fac demersuri pentru eliberarea mai multor ostatici…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca una dintre marile provocari in perioada urmatoare se refera la digitalizare, spunand ca, in calitate de prim-ministru, nu primeste informatiile atat repede pentru a fi eficient si a lua decizii in timp real. „Multa lume a ras cand am spus ca ar trebuit o…

- ”Toate ministerele trebuie sa vina, pana pe 31 decembrie, cu reorganizarea ministerelor. Sunt ferm convins ca vom avea și 2 ședințe de Guvern pe saptamana. Vorbeam ieri cu domnul Grindeanu și are 53 de Autoritați in subordine. Ministerul Mediului are zeci de Autoritați. Fiecare minister va veni, in…

- Claudia Benchescu a fost aplaudata, luni, la scena deschisa in Parlamentul Romaniei de catre colegii sai. Aceștia au apreciat faptul ca, deși insarcinata, urmand sa nasca peste cinci, ea a ales sa fie, ca in fiecare saptamana, in Plenul Camerei Deputaților, alaturi de ei. Claudia Benchescu face parte…