- Perechea romano-argentiniana Irina Begu/Nadia Podoroska s-a calificat in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, sambata, la Paris, dupa o victorie in trei seturi, 7-5, 3-6, 6-3, in fata japonezelor Shuko Aoyama/Ena Shibahara. Begu si partenera…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in optimile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, vineri, la Paris, dupa 6-3, 6-2 cu perechea Yen-Hsun Lu (Taiwan)/Yoshihito Nishioka (Japonia). Tecau si partenerul sau,…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, marti, la Paris, dupa ce s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) in fata cuplului Ariel Behar (Uruguay)/Gonzalo Escobar (Ecuador). Favoritii…

- Perechea romano-belarusa Andreea Mitu/Lidia Morozova s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA de la Belgrad, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa victoria cu 6-3, 4-6, 10-5 in fata cuplului romano-indian Mihaela Buzarnescu/Ankita Raina,…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce i-au invins, joi, pe britanicii Liam Broady/Andy Murray, cu 6-3, 6-4. …

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Barcelona (ATP), dotat cu premii totale de 1.565.480 de euro, dupa ce a invins cuplul Rajeev Ram (SUA)/Joe Salisbury (Marea Britanie) cu 1-6, 6-3, 11-9. Tecau si partenerul…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit cea mai mare performanta a carierei, prin calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a invins-o miercuri seara pe letona Jelena Ostapenko, in doua seturi,…