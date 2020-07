Horea Badau, despre evolutia pandemiei:„Scoala se va face online, nu vom mai pleca in strainatate. Va veni o criza cum nici nu-ti poti imagina“

Stiri pe aceeasi tema

- Horea Mihai Badau avertizeaza cu privire la tendinta oamenilor de a se deconecta de tot ce se intampla in perioada pandemiei. Lect. dr. la Universitatea din Bucuresti, Badau este de parere ca „mai rea decat coronavirusul va fi reactia oamenilor vulnerabili psihic“.

- Statele Unite nu vor acorda viza studentilor straini inscrisi in institutii de invatamant care vor continua cursurile numai online dupa vacanta de vara 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres. Studentii care deja prezenti pe teritoriul american „trebuie sa paraseasca tara ori sa…

- Tinand cont de pandemie, o criza economica risca sa puna stapanire la nivel mondial Romanii vor incerca sa se angajeze in strainatate pentru a depasi o eventuala criza financiaraNoul coronavirus a schimbat viata tuturor. De la schimbatul job ului, la intoarcerea in tara a sute de mii de romani, loviti…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna, marti, un ordin de ministru prin care pacientii Covid-19 asimptomatici vor fi izolati acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare, transmite Agerpres. Cu o zi inainte, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București a aratat ca…

- Cursurile online sunt in plina desfașurare in aceste saptamani, in care pandemia de coronavirus impune distanțarea sociala. Aproximativ 6.000 de copii din Timiș nu au insa tableta și laptop pentru a face cursuri online. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Timiș au donat…

- Anul acesta, simularea examenului de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca și la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Carol Davila" din Bucuresti a fost organizata online, in premiera, in contextul

- Un studiu realizat de IRES arata ca unul din trei copii nu a avut tableta sau telefon pentru cursurile online in timpul epidemiei de COVID 19, iar jumatate dintre elevi susțin ca nu au avut contact cu toți profesorii de la inchiderea școlilor și pana acum. Școala online din perioada starii de urgenta…

- Pandema de coronavirus ar putea sa schimbe modul de inscriere și de admitere la facultați și in Romania. In acest an admiterea la facultate s-ar putea face direct in fata calculatorului. Mai multe universitați au anunțat deja ca iau in calcul o reglementare a procedurilor de admitere, printre care Universitatea…