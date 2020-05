Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, afirma ca foarte multe dintre decesele anuntate in randul pacientilor cu COVID-19 nu sunt cauzate de infectia cu noul virus, ci de alte boli. Respectivele persoane ar fi murit oricum, iar virusul nu le-a grabit cu nimic sfarsitul. …

- Ziarul Unirea A inceput procesul de colectare a plasmei pentru tratarea pacienților diagnosticați cu COVID-19: In ce condiții se va administra Marți dimineața a fost demarat procesul de colectare a plasmei pentru tratarea pacienților infectați cu COVID-19, cand au avut loc primele trei colectari de…

- Nicu era din Braila, insa lucra de patru ani ca sofer de autobuz in Londra. Romanul s-a murit singur, intr-un spital londonez in urma cu doua saptamani, relateaza Mirror. Dupa ce a aflat ca va fi intubat, barbatul si-a sunat familia in tara si le-a transmis PIN-urile de la cardurile sale.…

- Un bebelus de sase saptamani, din Conneticut, SUA, a murit de COVID 19 si se crede ca este cea mai tanara victima a noului coronavirus din lume. Acesta a fost dus de urgenta la spital saptamana trecuta, in stare de inconstienta, dar nu a putut fi resuscitat. Moartea sa a fost anuntata miercuri…

- Maternitatea Filantropia ar urma sa fie dedicata gravidelor infectate cu coronavirus. Medicii spitalului cer ca Ministerul Sanatații sa renunțe la acest plan, avand in vedere ca viața pacienților ar putea fi pusa in pericol de aceasta masura, potrivit unui document obținut de Agenția MEDIAFAX.Medicii…

- Primul deces de coronavirus in Europa. In Franta a murit un turist chinez, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Paris. Apar noi cazuri de infectare cu coronavirus in China continentala, iar numarul deceselor a crescut in ultimele 24 de ore. Guvernul japonez a oferit 2.