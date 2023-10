Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt - Rapid, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 1 octombrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Rapid - CFR Cluj 3-1, epilogul rundei #10 din Superliga, a insemnat și o revanșa luata de cațiva fotbaliști la care „feroviarii” au renunțat ușor. CFR a fost invinsa aseara de o parte dintre jucatorii pe care i-a dat la o parte de-a lungul timpului. De exemplu, Claudiu Petrila și Christopher Braun,…

- Rapid a obținut o victorie importanta in etapa a 10-a din Superliga, caștigand cu 3-1 in fața lui CFR Cluj. Dupa o prima repriza echilibrata, terminata la egalitate, 1-1, Rapid s-a desprins in repriza a doua. Rrahmani a facut dubla in minutul 51, iar Claudiu Petrila a stabilit, 20 de minute mai tarziu,…

- Bogdan Lobonț s-ar putea intoarce la Rapid, dupa 23 ani. Fostul internațional este așteptat in Giulești in funcția de antrenor cu portarii, dupa gafele lui Horațiu Moldovan din meciul cu FC Voluntari. Acționarul Victor Angelescu nu a negat aceasta varianta. Bogdan Lobonț face un pas in spate in cariera…

- Petrolul a produs surpriza etapei și a invis-o pe Farul intr-un meci thriller la Ploiești! Irobiso a facut-o KO pe campioana in minutul trei al prelungirilor, administrandu-i lui Hagi prima infrangere impotriva „lupilor”. ...

- Jigniți de soția degatului de la UTA, Dorin Stana, suporterii clubului aradean au reacționat și au lansat o noua linie vestimentara, cu mesajul „Porc Bețiv”. Cum s-a ajuns aici? Sambata trecuta, in jur de 1.000 de suporteri ai celor de la UTA au facut deplasarea la Sibiu pentru a-și susține favoriții…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, confirma pentru GSP.ro ca vine cu echipa sa pe stadionul Rapid pentru manșa secunda a turului 3 preliminar din Conference League. Inca din luna iunie se știa ca sunt șanse mari ca Dinamo Kiev sa evolueze la București, pe „Rapid", in acest sezon continental.…

- U Cluj a anunțat ca va disputa meciurile cu Rapid și Dinamo, din etapele 2, respectiv 4, la Mediaș. Cum Cluj Arena va fi indisponibila, ardelenii sunt nevoiți sa utilizeze alt stadion. U Cluj a anunțat astazi arena care ii va servi drept casa la primele doua partide pe teren propriu din urmatorul sezon…