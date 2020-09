Horațiu Mălăele, confirmat pozitiv cu COVID-19 In varsta de 68 de ani, indragitul actor Horatiu Malaele a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de organizatorii Galei Serilor Filmului Romanesc , gala unde actorul urma sa plece peste 3 zile, pentru a fi omagiat, alaturi de prieteni din cinematografie. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . „Organizatorii SFR anunta faptul ca invitatul special al editiei va veni la Iasi in viitorul apropiat, dupa ce va trece de scenariul infectarii cu Covid-19, reluand toate momentele pe care iesenii le asteptau. Editia care ii este dedicata artistului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

