- Congresul National al Poporului - CNP, organul legislativ din China - a adoptat joi legea securitatii nationale pentru Hong Kong, informeaza dpa potrivit Agerpres. Reglementarea a declansat noi proteste in Hong Kong si a provocat reactii critice din partea Statelor Unite, care considera ca Beijingul…

- Solicitarile facute de Australia la nivel global pentru o investigatie internationala independenta asupra originilor coronavirusului si modului in care a gestionat China situatia epidemiei a produs suparare la Beijing. Represaliile Chinei par ca tintesc exporturile Australiei, relateaza Digi24.ro ,…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Australia si Canada si-au exprimat vineri ''profunda ingrijorare'' cu privire la decizia Beijingului de a impune in Hong Kong o lege privind ''securitatea nationala'', relateaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un comunicat comun, ministrii de externe…

- Statele Unite au avertizat joi China in legatura cu adoptarea unei legi privind "securitatea nationala" in Hong Kong, despre care Washingtonul afirma ca ar fi "foarte destabilizatoare" pentru acest teritoriu semi-autonom, informeaza AFP preluat de agerpres. "Orice incercare de impunere a unei legi…

- Germania pune la indoiala acuzatii ale Statelor Unite potrivit carora un laborator chinez s-ar afla la originea pandemiei noului coronavirus si apreciaza ca aceste acuzatii sunt o incercare de deturnare a atentiei de la esecul Washingtonului de a controla epidemia, dezvaluie in editia de vineri Der…

- Documentul, obținut de The Saturday Telegraph, conform The Sun, are 15 pagini și ar conține informații obținute de la serviciile secrete din SUA, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelanda. Acesta arata ca Republica Chineza, prin pastrarea secretului din jurul virusului, a generat un ”atac la…

- Un tren care i-ar aparține lui Kim Jong Un a fost observat saptamana aceasta intr-o stațiune balneara aflata pe coasta de est a Coreei de Nord, potrivit unor imagini din satelit, relateaza Reuters. Imaginile au fost realizate de grupul „38 North”, un program care supravegheaza activitațile Coreei de…