Honeywell International va plăti 1,3 miliarde de dolari pentru a răspunde cererilor de compensaţii pentru boli provocate de azbest Acordul, ca parte a unui acord cu North American Refractories Asbestos Personal Injury Settlement Trust, va ajuta producatorul aerospatial sa scape de obligatiile de finantare fata de trust, a spus compania intr-un dosar de reglementare. Honeywell a spus ca dupa plata unica a sumei forfetare va avea ”obligatii limitate” fata de trust dupa incheierea tranzactiei. Fosta divizie a companiei North American Refractories Company (NARCO), si-a declarat falimentul in 2002, dupa ce s-a confruntat cu procese pentru boli legate de azbest. In urma falimentului, Honeywell a infiintat trustul de compensare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

