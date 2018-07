Stiri pe aceeasi tema

- Trei deputati si un membru al guvernului din Honduras au fost trimisi in detentie, in asteptarea unui amplu proces de coruptie in care aproape 40 de persoane sunt acuzate ca au contribuit la deturnarea a aproape 12 milioane de dolari din banii contribuabililor catre campanii politice, relateaza marti…

- Doi angajati ai Ambasadei Iranului la Haga au fost expulzati din Olanda, a relatat vineri agentia de presa olandeza ANP, citand serviciile secrete ale tarii, transmit Reuters si dpa, informeaza Agerpres.Cei doi au fost expulzati in urma cu o luna, la 7 iunie, se precizeaza in stirea transmisa…

- Camera Comunelor (formata din deputati alesi) din Parlamentul Regatului Unit a respins miercuri amendamentele Camerei Lorzilor la planul pentru Brexit al guvernului condus de Theresa May, informeaza Reuters. Camera Lorzilor (ai carei membri sunt numiti sau dobandesc functia ereditar) ceruse…

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters

- Cancelarul german, Angela Merkel, a parut sambata sa excluda posibilitatea unei relaxari a datoriei Italiei, afirmand intr-un interviu acordat unui cotidian ca principiul solidaritatii intre tarile membre ale zonei euro nu inseamna o impartire a datoriilor, transmite Reuters."Voi aborda noul…

- Partidul Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), prima formatiune de opozitie spaniola, a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mariano Rajoy, la o zi dupa condamnarea Partidului Popular (PP, de dreapta, la putere) intr-un spectaculos dosar de coruptie, informeaza…

- Parlamentul regional scotian a respins marti un proiect de lege al guvernului britanic privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, sporind incertitudinea constitutionala despre cum se va desfasura acest proces, transmit AFP si Reuters. Parlamentul de la Edinburgh a votat, cu…