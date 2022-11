Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a comparat miercuri suferintele indurate de ucraineni din cauza agresiunii militare ruse cu Holodomorul, genocidul prin foamete comis in la inceputul deceniului 1930-1940 in Ucraina din ordinul dictatorului sovietic Stalin.

- Pușcașii marini ucraineni captivi la ruși au reușit sa se intoarca pe teritoriul controlat de Ucraina, organizandu-și evadarea din captivitate, scrie Ucrainskaia Pravda, citand o postare de pe Facebook a adjunctului Poporului, Igor Kopitin, și un comunicat al Forțelor Navale ale Ucrainei.„Voi dezvalui…

- Ucraina pare sa mai aiba o problema suplimentara celei reprezentate de invazia rusa. Aparențele acestei regretabile situații se regasesc in ieșirile la rampa a președintelui Zelensky. Președintele ucrainean nu se limiteaza la condiția de lider al poporului sau aflat sub tirul armatelor criminale ale…

- Națiunile G20 reunite la summitul de la Bali au publicat doar o „declarație”, nu un „comunicat”, la finalul reuniunii. The Guardian noteaza ca diferența dintre cele doua este ca un comunicat este agreat de toate parțile, in timp ce o declarație este o recunoaștere implicita a faptului ca nu toate țarile…

- Guvernatorul din regiunea Nikolaev, Ucraina, a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu o racheta ruseasca care s-a intors in zbor. Acesta a glumit amar pe seama atacului eșuat al inamicului, spunand ca racheta a decis sa nu comita o crima de razboi.

- Rusia a intrat in conflictul armat in Ucraina impotriva propriei sale vointe, a sustinut Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, intr-o predica tinuta duminica in regiunea Nijni Novgorod, in vestul Rusiei, potrivit EFE.

Invazia Rusiei in Ucraina a distrus mii de familii. Din cauza trecutului complicat și interconectat al celor doua țari, mulți ucraineni au rude de cealalta parte a graniței.

- Presedintele american, Joe Biden a condamnat bombardarea mai multor orașe din Ucraina, inclusiv Kiev, și uciderea a cel puțin 14 persoane. Potrivit președintelui american, bombardarea Ucrainei „demonstreaza inca o data brutalitatea totala a razboiului ilegal al lui Vladimir Putin impotriva poporului…