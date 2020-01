„Hollywood's Bleeding” al lui Post Malone a fost cel mai popular album al anului 2019 in Statele Unite, unde piesa „Old Town Road” a lui Lil Nas X a fost cel mai accesat single in aceeasi perioada. Anul trecut, totalul accesarilor online, audio si video, a depasit pentru prima data 1 trilion, potrivit news.ro.

Potrivit Nielsen Music/ MCR Data, cel de-al treilea album al lui Post Malone a fost vandut in putin peste 3 milioane de unitati, pe parcursul anului. Totalul reprezinta consumul total multi-metric, care include vanzarea de albume in format fizic si online, accesarile audio ale albumului…