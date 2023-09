Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin Corona Brașov a debutat cu o infrangere in noul sezon al Ligii Naționale de baschet masculin. Formația brașoveana este nou-promovata. Corona a fost invinsa in deplasarea de la Rapid București, scor 68-75, pe reprize 12-21, 21-17, 20-19, 15-18. Wilson a fost cel mai bun marcator…

- In aceasta dupa-amiaza au fost programate primele meciuri din etapa a 3-a a Seriei a 5-a din Liga a 3-a la fotbal. Pe Stadionul ICIM, ACS Kids Tampa Brașov și Olimpic Zarnești au terminat la egalitate, scor 1-1. A fost un meci cu foarte multe ocazii. Gazdele au deschis scorul chiar in minutul 2, prin…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu 5,44% in primele sapte luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 3.718 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Acesta este al doilea an cand tanarul jandarm, Popa Emanuel, este convocat pentru a face parte din lotul de fotbaliști care vor reprezenta echipa Ministerului Afacerilor Interne și vor juca impotriva echipei din Macedonia de Nord. Emanuel, fost jucator de fotbal in Liga 1, la F.C Brașov și la mai multe…

- Reprezentanții clubului FC Brașov spun ca, momentan, situația este una grea. Jucatorii au fost informați despre decizia TAS și in mai puțin de 24 de ore, 15 dintre ei au semnat deja actele de reziliere ale contractelor. „Sunt liberi sa semneze cu orice alt club. Le mulțumim pentru tot ce au facut pentru…

- FC Brașov are tot mai multe probleme. Și nu referim doar la procesul de la TAS sau la faptul ca echipa a fost programata de Federația Romana de Fotbal in Cupa Romaniei ca fiind din Liga 3 , ci la datoriile care se acumuleaza la diverși furnizori. Printre aceștia, Direcția Administrare Infrastructura…

- CFR Calatori informeaza ca, traficul feroviar a fost afectat in noaptea de miercuri spre joi de furtuni . Mai multe trenuri inregistreaza intarzieri cuprinse intre 30 și 360 de minute. CFR Calatori informeaza ca in cursul noptii 26/27 iulie 2023, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in zonele…