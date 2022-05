„Hitler era evreu“, varful aisbergului propagandei antisemite ruse. Nimic nu e prea mult pentru a justifica razboiul

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o incercare repetata de a denigra Ucraina si de a-l cataloga pe presedintele Volodimir Zelenski drept „nazist”, in ciuda faptului ca este evreu, ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a sugerat ca Hitler „avea si sange evreu” si ca „cei mai infocati antisemiti sunt, de obicei, evrei.”…

- UPDATE 3 Ucraina este putin probabil sa lanseze o contraofensiva in razboiul sau impotriva Rusiei inainte de mijlocul lui iunie, cand spera sa fi primit mai multe arme de la aliatii sai, a declarat joi Oleksii Arestovici, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat, intr-un mesaj transmis luni seara, la declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care a susținut ca Adolf Hitler avea „sange evreu” și ca „cei mai inflacarați antisemiți sunt de obicei evrei”. ”Rusia a uitat toate lecțiile celui de-al…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a recomandat sambata militarilor ruși ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”. Comandamentului rus planuiește sa continue ofensiva si sa aduca mai multe forte pe frontul ucrainean, relateaza agentia de presa Liga.net,…

- Așa cum ne-a obișnuit de doua luni incoace, de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski transmite in fiecare noapte un mesaj prin care solicita incetarea bombardamentelor și instaurarea pacii in țara pe care o conduce. In urma cu cateva ore, liderul ucrainean l-a avertizat pe Vladimir…

- Occidentul nu trebuie sa subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear in Ucraina, a avertizat luni Serghei Lavrov. Ministrul rus de externe considera ca NATO este, ”in esența”, implicata intr-un razboi proxy cu Rusia, pentru ca furnizeaza arme Kievului, relateaza Reuters.Intr-un interviu…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit, marti, la telefon cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin. Subiectul, desigur, razboiul din Ucraina. Reprezentantul Statului Sfant și-a exprimat ingrijorarea cu privire la situația din Ucraina, a precizat ministerul intr-o declarație.…