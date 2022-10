Hipodromul Ploiești a serbat centenarul „ Marii Încoronări” printr-o reuniune hipică de excepție Hipodromul Ploiești a gazduit duminica dimineața, 16 octombrie, o reuniune hipica aniversara, prilejuita de centenarul Marii Incoronari a Regilor Intregitori Ferdinand și Maria.In cadrul evenimentului hipic s-a decernat Marele Premiu „Centenarul Incoronarii Regelui și Reginei Romaniei Mari” pentru caștigatorul cursei de galop ce a omagiat implinirea, pe 15 octombrie, a 100 de ani de la momentul Incoronarii Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria ca Suverani ai Romaniei Mari. Aceasta cursa a fost caștigata de iapa Galini, condusa de Virgil Ion Munteanu. Pe pozitiile urmatoare s-au clasat, la mica… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

