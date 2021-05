Hidrologii in alerta ! O noua atentionare de Cod galben !

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, duminica, mai multe avertizari Cod galben de inundații, valabile pe rauri din 9 județe din țara, pana la miezul nopții. Duminica intre orele 14.30 - 24.00, ca urmare a precipitatiilor ...

- Hidrologii au emis inca un COD GALBEN de inundatii pentru mai multe bazine hidrografice din Maramures. In intervalul 13.05.2021 ora 14:00 – 14.05.2021 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Maramures), Iza, Tur (judetele:…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana vineri la pranz in doua bazine hidrografice din patru judete, respectiv un Cod galben de fenomene hidrologice importante pe alte 15 cursuri de apa. Conform…

- Hidrologii au emis, joi, o noua atentionare Cod galben de inundatii, ce vizeaza trei bazine hidrografice din judetele Maramures, Salaj si Satu-Mare. Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), pana la ora 10:00, vor fi viituri si cresteri de debite si de niveluri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari cod galben de vant puternic pentru cinci judete din vestul si nord-vestul tarii, potrivit Agerpres. Atentionarea este valabila pana la ora 18:00. Sunt vizate judetele Salaj, Satu Mare, Arad, Bihor, Timis …

- Hidrologii susțin ca este pericol de inundații in doua bazine hidrografice din nordul și sudul țarii. Specialiștii au instituit cod galben pe raurile din bazinele hidrografice Crasna, in judetul Satu Mare, si Calmatui, in judetele Olt si Teleorman. Hidrologii au redactat un cod galben de cresteri…

- Hidrologii din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis, sambata, o avertizare cod galben de inundații in bazinele hidrografice Crasna, Barzava și Moravița, in județele Satu Mare și Timiș, informeaza Mediafax. In bazinele hidrografice Crasna, Barzava…

- Meteorologii au emis vineri o informare meteo de racire a vremii și ninsori in toata țara și un Cod galben de vant puternic, in zona montana din 16 județe. Atentionarea va fi in vigoare incepand de vineri...