Hidrologii au instituit cod Portocaliu de inundații pe râurile Crișul Alb și Mureș Bazinele hidrografice de pe raurile Crișul Alb și Mureș sunt in atenția specialiștilor de la INHGA, pana miercuri 31 mai 2023, la ora 16:00, unde se pot inregistra posibile depașiri ale cotelor de aparare. De asemenea, potrivit hidrologilor, sub risc de inundații se afla și alte rauri din vestul și sud – vestul țarii. „Conform situatiei hidrometeorologice actuale si prognozei meteorologice pentru urmatoarele 24 de ore, specialiștii I.N.H.G.A. instituie Codul Portocaliu pe raurile din bazinul hidrografic Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), incepand de astazi, 30 mai, ora… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

