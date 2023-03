Stiri pe aceeasi tema

- Compania Hidroelectrica a fost amendata cu aproape 400 de mii de lei, dublul maximului prevazut de lege, in urma unei ample actiuni de control realizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie. Neregulile constatate se refera la faptul ca nu au fost emise facturile aferente cantitatilor…

- Compania Hidroelectrica a fost amendata cu aproape 400 de mii de lei, dublul maximului prevazut de lege, in urma unei ample actiuni de control realizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie. Neregulile constatate se refera la faptul ca nu au fost emise facturile aferente cantitatilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat luni ca a amendat cu 400.000 de lei compania de stat Hidroelectrica din cauza ca nu a emis facturi pentru cei 482.638 de clienti finali din portofoliu si pentru ca nu a raspuns sau a intarziat in ...

- O femeie care a strans din fata blocului gunoaiele aduse de vantoasa de zilele trecute s-a trezit cu Politia Locala la usa pe motiv ca nu a sortat si pus corect in pubele gunoiul strans din fata blocului. Toata povestea o puteti vedea in materialul video de mai jos. Primul aspect de care trebuie tinut…

- Primaria Sfantu Gheorghe a fost amendata cu suma de 12.000 de lei de catre Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Covasna, in urma unui control ce a vizat parculetele de joaca destinate copiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- 1.400 de lei sprijin din #banieuropeni pentru plata facturilor la energie pentru persoanele vulnerabile; Ajutorul va fi distribuit in doua transe, a cate 700 de lei fiecare: in februarie 2023 si in septembrie 2023; Se pot plati o parte din cheltui ...

- Guvernul va acorda un sprijin de 1.400 de lei, in doua tranșe, pentru ca persoanele cu venituri mici sa iși poata plati facturile la energie. De la 1 ianuarie 2023, pensionarii și persoanele cu dizabilitați ce au venituri mici, persoanele care primesc ajutor social și familiile care primesc alocație…

- O firma de dezmembrari auto din judetul Constanta a fost amendata de comisarii Garzii de Mediu cu 20.000 de lei pentru ca nu avea autorizatia de mediu, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…