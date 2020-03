HERMANNSTADT - FCSB // FOTO Batman, Batman! Ovidiu Popescu a oferit faza primei reprize

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Universitatii Craiova au oficializat astazi revenirea lui Gustavo Di Mauro Vagenin la gruparea alb-albastra. Mijlocasul cariocas a semnat cu Stiinta un contract valabil pana la sfarșitul sezonului competițional. Exista insa o opțiune de prelungire pentru inca 3 sezoane. „Bine ai revenit in…

- Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Vasile Miriuta, spune ca partida de joi seara, cu FCSB, din sferturile Cupei Romaniei la fotbal, va fi una extrem de grea pentru formatia sa, dar ca spera la un rezultat pozitiv. ''Ne asteapta un meci extrem de greu joi seara. Intalnim o echipa…

- Cupa Romaniei: Dinamo a reușit calificarea in semifinalele Cupei Romaniei dupa victoria cu Academica Clinceni, 1-0, insa nu este principala favorita la caștigarea competiției! FCSB, programata sa joace joi la Hermannstadt, și Craiova, care evolueaza azi contra Politehnicii Iași, in deplasare, sunt…

- Comitetul de Urgența al FRF a ales stadionul care se va disputa finala Cupei Romaniei din sezonul 2019/2020: Arena „Ion Oblemenco” va gazdui partida. Finala Cupei Romaniei va avea loc pe 23 mai 2020, la o ora care urmeaza sa fie anunțata. Cele 8 formații ramase in cursa pentru Cupa Romaniei sunt: Dinamo…

- Astazi s-a decis programul sferturilor de finala din Cupa Romaniei, ediția 2019-2020. Primul meci se va disputa marți, 3 martie, intre Academica Clinceni și Dinamo. Echipele calificate in semifinale vor fi cunoscute dupa duelul dintre FCSB și Hermannstadt - joi, 4 martie. ...

- Mijlocașul sucevean Tiberiu Serediuc este prima achiziție a gruparii Turris Oltul Turnu Magurele in 2020, clasata pe locul al cincilea in ierarhia la zi a Ligii a II-a. Fotbalistul in varsta de 27 de ani a evoluat pana in vara lui 2019 la FC Hermannstadt, iar de atunci și pana in prezent a fost ținut…

