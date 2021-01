Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo va pleca astazi spre Mediaș, acolo unde se va disputa maine seara, de la ora 19:00, etapa cu Hermannstadt. „Cainii” au avut parte de ajutorul financiar al fanilor pentru a face deplasarea in Ardeal, cei din programul DDB contribuind la costul cazarii. Programul a fost facut de zece zile, jucatorii…

- Jucatorii lui Dinamo se așteapta la o noua pacaleala astazi, dar au fost sfatuiți sa mai rabde pana pe 21 ianuarie, cand se va lamuri cumva situația. „Cainii” au memoriile pregatite, așteapta dezlegarile, azi decid cum vor protesta la etapa cu Hermannstadt. Dinamo traiește de o zi pe alta. Și nu de…

- Craiova - FCSB se joaca azi, de la 20:30, intr-o partida foarte importanta in economia luptei la titlu din Liga I. Ambele formații sunt sub presiune, mai ales ca rivala CFR Cluj a caștigat meciul cu Dinamo. Mai mult ca sigur, in acest an vom avea o lupta in trei la titlu. Craiova, FCSB și CFR Cluj au…

- Astra - Chindia se joaca azi, de la 16:45, in penultima partida a etapei a 12-a din Liga I. Giurgiuvenii incearca sa scape de ultima poziție din clasament, iar un succes i-ar ridica pe baieții lui Neagoe doua locuri. Venirea lui Eugen Neagoe a mai liniștit apele de la Giurgiu, iar Astra e neinfranta…

- Tehnicianul a semnat cu echipa constanteana un contract valabil pentru urmatorii doi ani si jumatate. Mircea Rednic a condus astazi primul antrenament al FC Viitorul in calitate de antrenor al formatiei de pe litoral. Tehnicianul a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani si jumatate. Rednic…

- FC Viitorul intalneste FC Hermannstadt in etapa a 12 a a Ligii 1.FC Viitorul sustine sambata, 28 noiembrie, meciul din 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, iar duminica, 6 decembrie, intalneste FC Hermannstadt in campionat.In Cupa, echipa de pe litoral se dueleaza cu Dinamo, pe terenul acesteia, pe…

- Dinamo joaca astazi restanța cu Astra, iar roș-albii au nevoie ca de aer de victorie pentru ieși din seria nefasta din campionat „Cainii” au cinci infrangeri consecutive și n-au mai caștigat din 21 septembrie. Dinamo incearca sa iasa din criza astazi. „Cainii” infrunta Astra, de la ora 21:00, intr-o…

- Viitorul - Dinamo se joaca azi, de la 21:00, in cea mai importanta partida a zilei din Liga I. Cosmin Contra e obligat sa caștige pentru a-și pastra postul pe banca alb-roșilor. Dinamo are patru infrangeri consecutive și vine pe terenul Viitorului, acolo unde nu a mai caștigat de trei ani in Liga I.…