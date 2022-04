Hepatita de cauză necunoscută detectată și în România. Factorul declanșator ar putea fi un adenovirus Un caz de hepatita de cauza inca incomplet elucidata a fost detectat la un copil din țara noastra. Acesta se alatura celorlalte cazuri de hepatita acuta de etiologie necunoscuta raportate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Pacienții afectați de misterioasa forma de hepatita sunt copii cu varste intre 1 și 16 ani. OMS a mai anunțat ca pana acum s-a inregistrat cel puțin un deces, iar in cazul a 17 copii (10%) a fost nevoie un transplant de ficat. Potrivit OMS, incepand cu 21 aprilie 2022, au fost raportate cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta de origine necunoscuta din 11 țari din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca un caz de hepatita necunoscuta la copii a fost confirmat in Romania. Potrivit ultimelor date disponibile, cel putin 169 de cazuri au fost raportate pana acum, in 12 tari. Cel putin un copil a murit si 17 au avut nevoie de transplant de ficat. Ministerul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anunta ca un caz de hepatita necunoscuta la copii a fost confirmat in Romania. Potrivit ultimelor date disponibile, cel putin 169 de cazuri au fost raportate pana acum, in 12 tari. Au fost raportate cazuri in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (114),…

- Hepatita acuta cu cauze necunoscute care a afectat copii din 11 țari, unde a omorat un minor și a necesitat transplant de ficat in numeroase cazuri, a ajuns și in Romania. OMS anunța ca un singur caz a fost inregistrat, deocamdata, in țara noastra. Misterioasa hepatita afecteaza copiii cu varste cuprinse…

- Hepatita acuta cu cauze necunoscute care a afectat copii din 11 țari, unde a omorat un minor și a necesitat transplant de ficat in numeroase cazuri, a ajuns și in Romania. OMS anunța ca un singur caz a fost inregistrat, deocamdata, in țara noastra. Misterioasa hepatita afecteaza copiii cu varste cuprinse…

- O noua forma de hepatita acuta, severa, de origine necunoscuta, este inregistrata in randul copiilor, relateaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), astfel de cazuri fiind semnalate și in Romania. Cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre…

- Cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre o luna și 16 ani, au fost identificate in 11 țari, inclusiv in Romania, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații, citata de CNN . Dintre cazurile depistate, cel puțin un copil a murit și alți 17 au…

- O noua forma de hepatita acuta, severa, de origine necunoscuta, este inregistrata in randul copiilor, relateaza Organizatia Mondiala a Sanatatii, un astfel de caz fiind semnalat si in Romania. In ultimele zile, in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au continuat sa fie raportate noi cazuri…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor – ECDC atrage atenția asupra faptului ca, in ultima vreme, a aparut la copii o hepatita ale carei cauze inca nu sunt cunoscute. Și, din pacate, numarul cazurilor este in creștere. Prima alerta in acest sens a fost pe 5 aprilie, in Marea Britanie,…