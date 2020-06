Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam și-a dat demisia din functia de presedinte de imagine al FCSB. Fostul mare portar al Stelei a facut anuntul pe Facebook, unde a precizat ca nu mai era dorit la echipa lui Becali."A fost frumos! Dupa multe ezitari, am hotarat azi, 14.06.2020, ca este momentul sa-mi inaintez…

- Helmuth Duckadam (61 de ani) a anunțat azi, cu 30 de minute inainte de meciul CFR Cluj - FCSB, ca pleaca de la echipa roș-albastra. Fost președinte de imagine la FCSB, Duckadam a anunțat in direct ca renunța la funcția sa pentru ca nu se mai simțea dorit in club. „Am simțit ca nu mai sunt dorit in cadrul…

- Sergiu Buș (27 de ani) va pleca in aceasta vara de la Gaz Metan, nu inainte de a termina sezonul in curs. Atacantul așteapta actul adițional pentru a continua și dupa 30 iunie, insa la finalul celor 10 etape e gata de o noua provocare. Lucrurile s-au complicat serios pentru Gaz Metan, formație care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca de la 1 iunie vor fi aplicate noi masuri de relaxare si a dat exemplul teraselor, care vor fi redeschise cu conditia pastrarii distantarii fizice.

- Adrian Bumbescu și Helmuth Duckadam, colegi in echipa Stelei care a caștigat Cupa Campionior Europenei in 1986 se alfa in conflict din cauza razboiului dintre FCSB și CSA Steaua. Fostul fundaș, actual coordonator al centrului de juniori de la Steaua, a avut un mesaj dur pentru fostul portar, care o…

- STEAUA. 7 mai, ziua steliștilor de pretutindeni, nu mai e de mulți ani un eveniment care sa-i aduca la aceeași masa pe componenții echipei din 1986. Scindați de conflictul interminabil dintre FCSB și CSA Steaua, relațiile dintre unii dintre jucatorii Stelei 86 s-au deteriorat cu timpul. Cel mai relevant…

- Adriana Pistol, cea care l-a inlocuit pe Adrian Streinu-Cercel la conducerea Comisiei anti-COVID, a facut primele declarații, și a atras atenția asupra faptului ca „nu traim vremuri foarte linistite“. Anunțul a fost facut de ministrul Nelu Tataru, care l-a demis astazi pe reputatul medic, in urma raspandirii…

- Roland Garros 2020 a fost mutat oficial in perioada 20 septembrie - 4 octombrie. E o decizie fara precedent in istoria tenisului, dar pe deplin justificata in contextul pandemiei de coronavirus care a „blocat” sportul din toata lumea. Anunțul a fost facut de organizatori in urma cu o ora, dar dezbaterile…