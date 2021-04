Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu jumatate de an, familia Cotirleț, respectiv prof.univ. dr. Adrian Cotirleț, managerul Spitalului Municipal de Urgența Moinești, și dr. Mihaela Cotirleț, care administreaza Clinica medicala MALP Moinești, puneau bazele unui Centru Medical cu activitate permanenta, o investiție integral privata…

- Elevii primesc, din acest an, burse platite din bugetul de stat, o premiera in sistemul de invatamant preuniversitar. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, suma alocata la nivel național pentru acest an, 536 de milioane de lei, este dubla fata de cea acordata anul trecut de administratiile…

- Liderii PNL Bacau, deputatul Mircea Fechet și senatotul Daniel Fenechiu, au susținut vineri, 5 martie, la sediul partidul PNL Bacau, o conferința de presa in care au adus in discuție Bugetul de stat și Bugetul asigurarilor de stat pe 2021 care au fost aprobate de Parlament in aceasta saptamana. „Este…

- Nu s-a acceptat niciun amendament la Bugetul pe anul 2021, nici in comisii, nici in plenul parlamentului. E un inceput de dictatura a noii majoritati, care conduce tara. Ideea de baza a fost ca nu sunt bani, fiecare leu este dramuit si bine asezat in arhitectura gandita de specialistii celor patru formatiuni…

- Cazul cu femeia care a murit dupa ce a fost vaccinata a determinat diverse reacții, dintre care cea mai interesanta este cea a celor care se revolta impotriva știrii. Ca nu e adevarata, ca e scoasa din context, ca autoritațile au zis ca nu exista corelație, ci doar coincidența și așa mai departe. Proasta…

- S-a rezolvat problema apei la Targu Ocna, urmare a unei avarii care s-a constatat pe 18 ianuarie. E randul insa acum a locuitorilor din Buhuși sa-și faca provizii. Asta dupa ce S.C. CRAB S.A. a anunțat ca a constatat, ieri, o defecțiune la conducta de aducțiune apa potabila Poiana Morii din orasul Buhusi.…

- In data de 18.01.2020 echipele S.C. CRAB S.A. au constatat o defecțiune la conducta de aducțiune apa potabila Darmanești – Targu Ocna – Onești (ramura Sud), in zona cartierului Poieni din orașul Targu Ocna. Pentru a oferi timp consumatorilor noștri sa ia masuri de stocare a acelor cantitați de apa care…

- Dilema veche Dateaza din secolul trecut: firma teatrului bacauan includea cuvantul Bacovia, aflat la el acasa, dupa cum se va vedea. De aici si pana la a-i aseza alaturi termenul lipsa (?) n-a fost decat un pas, pe care l-au facut nu numai spectatorii doritori de a da, in opinia lor, numele complet…