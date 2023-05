Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca este de acord cu impozitarea progresiva, Heius a explicat cum ar putea sa functioneze aceasta. ”Daca e sa discutam teoretic, impozitarea progresiva poate sa functioneze intr-un stat care are o clasa de mijloc foarte bine stabilizata si cum e Romania trebuie sa avem cel putin un milion…

- CARAS-SEVERIN – Cum sa se dezvolte Resita daca bugetul municipiului este cat al unei comune din Ilfov? Sunt doar doua din intrebarile pe care le adreseaza Parlamentului deputatul liberal Dumitru Rujan… Parlamentarul carasean sustine cota unica de impozitare, considerand ca este masura care ne-a adus…

- Taxele și impozitele in Romania vor crește, de la inceputul anului viitor cu aproape 14%. Pentru proprietarii de mașini din București, impozitul va crește, in funcție de centimetri cubi ai motorului.

- Presedintele ANAF, Lucian Heius, afirma, marti, ca evaziunea fiscala si faptele de coruptie se intampla prin circulatia monetarului, iar daca nu ar mai circula numerarul deloc, practic totul ar fi la suprafata, ar fi inregistrat. Heius a precizat ca nu Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Europa,…

- Taxele incasate de un stat arata, in general, cum se simte economia. Ei bine, conform unor documente obținute de HotNews.ro se observa un fenomen: firmele care activeaza in principalele 10 activitați economice din Romania care aduceau cei mulți bani la buget par a avea probleme. Au declarat și virat…

- Un barbat de 40 de ani, administratorul unei intreprinderi, a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscala de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportarii miezului de nuca și a nucilor in coaja. Individul ar fi comis faptele in octombrie-decembrie 2015, in contextul exporturilor marfii in…

- Pentru prima data in Romania, Mastercard lanseaza o campanie de cashback pentru cei care, in 2023, iși platesc taxele și impozitele cu un card de debit sau credit Mastercard. In perioada 24 – 31 martie, posesorii de card Mastercard, care aleg sa faca aceste plați pe platforma și in aplicația mobila…

- Inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au descoperit persoane fizice care au avut vanzari online de peste 1 milion de lei, intr-o luna, a declarat miercuri presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, mentionand ca in acele cazuri este vorba despre…