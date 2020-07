Stiri pe aceeasi tema

- bull; Jucatorii formatiei de pe litoral vor efectua un stagiu de pregatire de zece zile Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a demarat astazi o noua etapa a pregatirii de vara, cantonamentul montan.Delegatia de pe litoral s a deplasat la Sighisoara, pentru un stagiu de zece zile.Inainte…

- Orașul de pe Litoral a renunțat la gazduirea Final Four-ului Cupei Romaniei de pe 15-16 august, la care este calificata și CSM Bacau. Deocamdata, nu a fost decisa noua gazda. Schimbarea locației creeaza probleme „CSM-eilor” in condițiile in care ei vor debuta in campionat la Constanța, pe 19 august,…

- Handbal Club Dobrogea Sud se reuneste, astazi, la Constanta, in conditii speciale. Daca pana acum echipa constanteana se reunea la Sala Sporturilor, iata ca pandemia de coronavirus a facut ca acest lucru sa nu mai fie posibil, iar elevii lui Djordje Cirkovic sa se reuneasca la stadionul de rugby „Mihail…

- Federatia Romana de Handbal a decis, in sedinta Consiliului de Administratie, ca Turneul Final al Cupei Romaniei va avea loc, in 15-16 august, la Constanta. HCDS va juca in semifinalele turneului Final Four al Cupei Romaniei cu Politehnica Timisoara, in timp ce, in celalalt meci din „careul de asi”,…

- Echipa ”Constanța, capitala Tineretului 2020” anunța demararea unei campanii de donații pentru protejarea elevilor din mediul rural cand aceștia se vor intoarce la școala. Tinerii fac un apel la intreaga comunitate careia ii cere sprijinul pentru achiziționarea de kituri cu echipamente de protecție…

- Pana in momentul de fața, Romania ramasese singura țara europeana in care Federația de handbal nu a anunțat incheierea definitiva a sezonului. Astazi, Federația Europeana de Handbal (EHF) a dat peste cap toate planurile FRH, de a mai juca handbal in iulie și august. EHF a anunțat ca nu se va mai juca…

- Reprezentanții handbalului romanesc au votat pentru incheierea sezonului pe teren, varianta pe care echipa Handbal Club Dobrogea Sud a agreat-o de la inceput. Consiliul de Administrație al FRH s-a intrunit in urma cu trei zile, in videoconferința, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, din…

- Handbal Club Dobrogea Sud asteapta cu nerabdare reluarea sezonului competitional si participarea in Final Four-ul Cupei Romaniei, competitie care se va disputa chiar in Sala Sporturilor din Constanta, insa cel mai probabil fara spectatori.In perioada de pandemie de Coronavirus, handbalistii constanteni…