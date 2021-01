HC Dobrogea Sud Constanta se desparte de trei handbalisti

Stiri pe aceeasi tema

- Interul stanga Baran Nalbantoglu a revenit in aceasta saptamana sub comanda antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei. Handbalistul in varsta de 28 de ani a lipsit de la primele antrenamente ale gruparii CSU din Suceava dintr-un motiv bine intemeiat, fiind convocat la echipa naționala de seniori ...

- La prima intalnire din noul an a handbalistilor de la HCDS nu vor fi prezenti toti jucatorii straini. Brazilianul Fabio Chiuffa este prezent cu Nationala tarii sale la Campionatul Mondial din Egipt. Onur Ersin are meci sambata cu Nationala Turciei contra Poloniei, in deplasare , Echipa masculina de…

- Suporterul care a castigat tricoul HCDS oferit de club la aceasta sectiune este Cristian Cutova. In varsta de 21 de ani, Gabriel Ilie a participat la finele anului trecut, in premiera, la o actiune a echipei nationale de seniori. Interul stanga al echipei de pe litoral a cochetat in trecut cu loturile…

- La Bucuresti are loc un cantonament de pregatire al selectionatei Romaniei, fiind verificati tineri jucatori din campionatul intern. Muntenegru si Turcia disputa in ianuarie 2021 meciuri in preliminariile Campionatului European. Tot in ianuarie, Brazilia participa la Campionatul Mondial din Egipt. Echipa…

- HC Dobrogea Sud Constanta a abordat meciul cu Potaissa Turda cu probleme insemnate de efectiv. Partida s a jucat la Sfantu Gheorghe, iar Potaissa s a impus cu 36 32. Cu ocazia acesteiconfruntari, la HCDS au debutat in primul esalon Chilianu, Preda si Morosanu. In meciul din etapa a 13 a a Ligii Nationale,…

- Un numar de 32 de pacienti confirmati cu COVID-19, aflati intr-o zona tampon a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Galati, asteapta, unii dintre ei chiar de vineri, sa fie transferati la unitatile medicale suport, informeaza Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al SJU Galati, Ionut Banesanu, cei…

- Opt pacienți cu coronavirus, ventilați, au ramas fara oxigen, dupa ce unitatea mobila de terapie intensiva din curtea Spitalului Municipal Timișoara, pusa in funcțiune luni, s-a stricat. Purtatorul de cuvant al Spitalului Municipal Timișoara, Ramona Gidea, a declarat pentru Mediafax ca unitatea mobila…

- Ziarul Unirea Bolnavii de COVID-19 ar putea fi transferați in strainatate, din cauza lipsei locurilor la ATI. Precizarile lui Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, intr-o vizita la Baia Mare, ca au fost inițiate contacte cu alte state pentru un eventual transfer de pacienți…