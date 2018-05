Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri gorjeni vor beneficia de o bursa de excelenta in valoare de o mie de euro, oferita de Clubul Rotary din Targu Jiu. 17 tineri cu performante deosebite, care studiaza in scolile din Gorj, au intrat in competitie. Con...

- Trei barbați din Dragotești, județul Gorj, au fost reținuți miercuri pentru 24 de ore, dupa ce au batut doi tineri pe o strada din Targu Jiu. Cei reținuți au varste intre 23 si 38 de ani și sunt acuzați de savarșirea...

- Un tanar de 17 ani din Baia de Fier a ajuns luni pentru 24 de ore in arest, dupa ce a talharit o femeie pe o strada din Targu Jiu. Femeia de 30 de ani vorbea la telefon in timp ce mergea pe str. 11 Iunie, cand t&ac...

- Administratia Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu a scos la concurs un post de medic pentru Sectia Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie. Doi candidati și-au depus dosarele. Este vorba de Elizabeta Nita și Catalin Istratie. Acesta...

- Cadrele didactice de la Scoala ” Alexandru Stefulescu” au protestat astazi in curtea scolii pentru ca autoritatile au refuzat sa explice de ce au primit doar 90% din fondurile necesare pentru plata salariilor. Articolul Profesorii si invatatorii de la Targu Jiu, in strada! apare prima data in GorjDomino…

- Noul padoc al municipiului Targu Jiu va fi construit pe strada Carierei, in afara orasului. Adapostul public pentru cainii fara stapan va fi mutat din zona de sud a municipiului Targu Jiu in noul padoc, imediat ce acesta va fi gata. Capacitatea va fi de 800 de locuri si va respecta standardele de buna…

- Polițiștii gorjeni au prins joi doi barbați din Targu Jiu care in urma cu cateva zile au agresat un tanar de 29 de ani, pe Bd. Ecaterina Teodoroiu din municipiu. Suspecții de 23 și 28 de ani, ambii din municipiul Ta...

- Politisti din Targu Jiu ancheteaza conditiile in care s-a produs explozia la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Minerilor din oras. Deflagratia a avut loc marti noapte, iar, in urma exploziei, o tanara, de 24 de ani, din comuna Aninoasa, care se afla singura in apartament, a suferit arsuri…