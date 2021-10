Haugen în Parlamentul britanic: Facebook va facilita alte episoade violente în lume, deoarece algoritmii săi sunt proiectaţi să promoveze conţinutul diviziv Haugen, fost director de produs in echipa pentru dezinformare civica a Facebook, a fost audiata intr-o comisie britanica care analizeaza planurile de reglementare a companiilor din sectorul mediei sociale. Ea a afirmat ca Facebook vedea siguranta ca un centru al costurilor, a promovat o cultura in care luarea pe scurtatura era considerata un lucru bun si a spus ca ”fara nicio indoiala” a amplificat ura. ”Evenimentele pe care le vedem in intreaga lume, lucruri precum Myanmar si Etiopia, acestea sunt capitolele de deschidere, deoarece clasamentul bazat pe implicare face doua lucruri: unu, prioritizeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

