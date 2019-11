Stiri pe aceeasi tema

- „Va mulțumesc tuturor celor care ați avut incredere in mine și in Alianța USR PLUS la aceste alegeri. Le mulțumesc in mod special celor din Diaspora pentru prezența istorica de astazi. Potrivit datelor pe care le avem in urma numaratorii paralele, nu am reușit sa intram in turul 2. Am sperat…

- (Știre in actualizare) Diaspora – rezultate parțiale dupa numararea voturilor din 82 de secții din cele 835 organizate in strainatate: 1. Klaus Iohannis – 45,85 la suta 2. Dan Barna – 30,40 la suta 3. Viorica Dancila – 5,20 la suta 4. Mircea Diaconu – 4,83 la suta. ACTUALIZARE. Date dupa numararea a…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 2.256 de voturi in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, - 2.249, dupa numararea buletinelor din 51 de sectii din strainatate. Potrivit datelor furnizate de AEP, dintr-un…

- In exit poll-ul realizat de PNL, Klaus Iohannis, actualul sef al statului, conduce cu 41%, urmat cu 16 procente de candidatul PSD, Viorica Dancila, si cu 13 % de Dan Barna, candidatul USR. In sondajele realizate de PSD la iesirea de la urne, Iohannis are 39%, urmat de Viorica Dancila, cu 26%, si de…

- Aflat in campanie electorala la Aiud, Dan Barna s-a fotografiat cu o pisica in brate, iar poza a ajuns instantaneu pe Facebook, locul cel mai potrivit pentru poze cu pisici. Postarea consilierului sau Shere Marinescu atras imediat simpatia a sute de utilizatori de Facebook, care au dat Like…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata, cu 14 candidati la functia de sef al statului si cu noi masuri - romanii din diaspora pot vota la urna pe parcursul a trei zile sau prin corespondenta. Printre candidati se numara actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Candidații cu cele mai mari șanse sa intre în turul 2 la alegerile prezidențiale sunt Klaus Iohannis, actualul președinte al României, Viorica Dancila, actualul prim-ministru al României, Dan Barna, președintele USR și Theodor Paleologu, asul din mâneca Partidului Mișcarea…