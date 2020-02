Harry şi Meghan, au făcut anunţul. Cuplul nu va mai folosi denumirea de Sussex Royal "Ducele si ducesa de Sussex nu intentioneaza sa foloseasca 'Sussex Royal' in niciun domeniu incepand din primavara anului 2020", a anuntat un purtator de cuvant al cuplului. Decizia vine dupa mai multe saptamani de discutii intre cei doi si familia regala britanica cu privire la modul in care cuplul se va prezenta lumii pe viitor, dupa ce au anuntat ca vor renunta la indatoririle regale. Tinand cont de regulile guvernului britanic cu privire la utilizarea cuvantului "Royal", Harry si Meghan au fost de acord ca noua lor organizatie non-profit sa nu se numeasca Sussex Royal… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Harry și Meghan urmaresc sa cumpere un conac in Malibu in valoare de 5,4 milioane de lire sterline (7 milioane de dolari) pentru momentul cand cuplul va incheia toate sarcinile regale oficiale pe 31 martie.

- Inceputul lunii ianuarie a noului an a fost marcat de un anunț-surpriza venit din partea ducilor de Sussex. Meghan Markle și Prințul Harry au renunțat la rangul de membri seniori ai familiei regale britanice. Informația a venit la finalul mai multor luni in care jurnaliștii britanici au tot scris…

- Seful de continut al Netflix, Ted Sarandos, a confirmat interesul companiei pe care o reprezinta pentru incheierea unui acord cu printul Harry si cu sotia sa, Meghan, duci de Sussex, pentru o eventuala colaborare, transmite duminica Press Association. Printul Harry si Meghan se afla in centrul unor…

- Meghan s-a mutat deja in Canada si vrea o viata normala. Se va mai intoarce vreodata in Anglia? Meghan Markle si Printul Harry au anuntat in urma cu cateva zile ca renunta la titlul de membri seniori ai Casei Regale, iar Ducesa profita deja din plin de aceasta independenta. S-a mutat deja in Canada…

- Regina Elizabeth II a Marii Britanii este dezamagita de decizia ducilor de Sussex de a renunta la rolul in familia regala, scrie BBC.Citește și: Mihai Tudose s-a reinscris in PSD / DOCUMENT Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, americanca…

- Meghan Markle si Printul Harry, Craciun departe de Regina! Ducele si Ducesa de Sussex isi petrec vacanta de Craciun in Canada. Cuplul nu va sta in sanul Familiei Regale cu ocazia Sarbatorilor de iarna, ci o vor avea alaturi pe Doria, mama lui Meghan Markle. In ultimii doi ani, Printul Harry si Meghan…