Harghita: S-a închis circulaţia pe DN 13B, din cauza căderilor masive de arbori Circulatia pe DN13 B, care face legatura intre localitatile Gheorgheni si Praid, a fost inchisa miercuri seara, incepand cu ora 18,30, din cauza caderilor masive de arbori, provocate de vantul puternic. "Se inchide si DN 13B, km 3 - 33, intre Praid si Borzont din cauza caderilor masive de arbori; este sub cod portocaliu de vant si ninsori", a informat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov. Si DN12 C, Gheorgheni-Lacul Rosu, a fost inchis, incepand cu ora 17,00, la fata locului actionand drumari, politisti, dar si jandarmi pentru degajarea carosabilului de zecile de arbori prabusiti.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

