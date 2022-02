Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna a initiat o propunere de modificare a legislatiei care sa permita platitorilor de impozit pe profit sa decida cu privire la directionarea a 25% din acesta catre invatamantul profesional, infrastructura de transport rutier, sanatate sau cercetare. Presedintele…

- Doua organizații non guvernamentale din județ au inițiat și organizeaza maine, 1 Decembrie, activitați dedicate sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei la Targu Secuiesc și Covasna, in lipsa implicarii autoritaților locale in sarcina carora cade aceasta sarcina. Constantin Patru, președintele Asociației…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi sarbatorita la Barcani printr-un concurs de recitat poezii, adresat copiilor din comuna, și nu numai, inițiat și organizat de Asociația de Tineret „Impreuna pentru Barcani”. „Cu entuziasm și nerabdare lansam din nou o provocare! Sarbatorim 1 Decembrie printr-un concurs…

- In organizarea Institutiei Prefectului-Județul Covasna și a Garnizoanei militare Sfantu Gheorghe, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei se va desfașura, la Grupul statuar „Mihai Viteazul” din municipiu, o ceremonie militara cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori. Potrivit organizatorilor,…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe intentioneaza sa modifice programul „Dam valoare rablei tale”, initiat in acest an, si sa reduca vechimea masinilor eligibile de la 10 la 5 ani. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat, joi, ca prin acest program, ce are ca scop eliminarea din trafic a…

- In cadrul parteneriatului dintre Școala Gimnaziala „Romulus Cioflec” din satul Araci, comuna Valcele, și Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR), marți, 23 noiembrie a.c. s-a desfașurat activitatea de educație intitulata „Romania mea iubita”. Pe pagina de socializare a muzeului se menționeaza…

- Programul de guvernare al coalitiei PSD-PNL-UDMR depus marti in Parlament prevede majorarea punctului de pensie la 1.586 de lei de la 1 ianuarie 2022. Totodata, documentul prevede cresterea indemnizatiei sociale minime de la 800 lei la 1000 lei, de la 1 ianuarie 2022, si implementarea unor masuri…

- Adesea vorbim despre bine și rau, care evident exista, insa nu putem spune ca in stare pura și in zone paralele. De obicei, binele și raul se intrepatrund intr-un amalgam de evenimente ce formeaza viața noastra de zi cu zi. In comentariul anterior, pe marginea serialului publicistic „Fanarioții…