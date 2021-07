Harghita: Inundaţii în comuna Corbu, pentru a treia oară în ultimele zile; râul Bistricioara s-a revărsat Trei case au fost inundate, joi, in comuna Corbu, de apele revarsate ale raului Bistricioara, fiind pentru a treia oara in ultimele zece zile cand aceasta localitate este afectata de inundatii.



Primarul comunei, Romeo Tepes-Focsa, a declarat pentru AGERPRES ca s-a ridicat un dig de un metru pe malul raului, dar apa a trecut peste acesta si a intrat in case.



"Nu avem curent si in momentul in care nu avem curent, in trei minute pierdem si semnalul GSM, suntem izolati. Exact unde am avut inundatii duminica seara apa a trecut peste dig, cu toate ca astazi (joi - n.r.) am lucrat…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

