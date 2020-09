Harald Fridrich, acontat de Ripensia

Stiri pe aceeasi tema

Ripensia UVT a semnat astazi un contract valabil pe trei ani cu jucatorul Harald Fridrich. Fundașul nascut pe 20 februarie 1998 este un produs autentic al fotbalului timișorean. El a fost lansat in fotbalul mare de ACS Poli, club la care a debutat in prima liga in 2016. Pe perioada junioratului, a evoluat…

Conducerea clubului Ripensia Timișoara a ajuns la un acord pentru urmatoarele doua sezoane cu fundașul central Radu Rogac (nascut la 7 iunie 1995)...

A evoluat in doar 110 minute pentru Politehnica Timisoara inainte de oprirea campionatului, insa a fost suficient pentru ca Nicolae Sofran sa convinga suflarea alb-violeta de calitatile sale.

Un singur sezon a stat departe Cristian Mocrițchi de baschetul timișorean. Fundașul in varsta de 20 de ani a semnat un nou contract cu SCM Timisoara, dupa ce in stagiunea precedenta a evoluat la CSM VSKC...

Belgianul Thomas Meunier, ajuns recent la Borussia Dortmund ca fotbalist liber de contract, a declarat pentru DPA ca a plecat cu un gust amar de la Paris Saint-Germain. Fundasul regreta felul cum s-a purtat cu el PSG si a mentionat mai ales faptul ca parizienii nu si-au dorit ca el sa joace in Final…

Ripensia Timisoara a oficializat, astazi, alte doua despartiri. Adrian Popa si Andrei Tinc nu vor mai face parte din lotul divizionarei secunde cu patru titluri de campioana in palmares, urmand sa-si caute noi angajamente...

Divizionara secunda Ripensia Timisoara isi propusese recent sa organizeze, in perioada 8-10 iulie, un trial in vederea unei posibile cooptari in lot...