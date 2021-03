Stiri pe aceeasi tema

- In urma crimei de la Onești, din data de 1 martie, cand Silviu Iștan și Dan Patatu, angajați ai Chimcomplex, au fost uciși de Gheorghe Moroșan, redacției noastre i-a fost transmisa de catre companie o declarație pe care o redam integral: „Colegii noștri erau specialiști, oameni valoroși ai echipei noastre.…

- Patru titluri naționale au cucerit atletele reprezentand cluburile din județul Bacau la intrecerea de sala rezervata juniorilor și junioarelor 1. Cele patru medalii de aur au fost completate cu alte doua de argint și patru de bronz. De acum, chiar ca nu mai e nicio surpriza! Cand scrii Campionat Național…

- „Avand in vedere dotarea unitații noastre cu aparatura radiologica de specialitate (computer tomograf, Rx, mamograf, ecografe) achiziționata prin fonduri europene, facem un apel catre medicii primari, specialiști sau chiar rezidenți din ultimul an in specialitatea radiologie care doresc sa intre in…

- Poate la prima vedere o astfel de alegere pare una simpla, insa in spatele acestei decizii stau povești impresionante care au inclinat balanța inspre a porni pe acest drum. Ei sunt salvatorii, eroii zilelor noastre, cei care au intrat ca voluntari la Serviciul de Ambulanța Bacau. Lucreaza cot la cot…

- Bacauanii care intenționau sa trimita colete rudelor din Marea Britanie trebuie sa știe ca, incepand din aceasta saptamana, traficul postal international de corespondenta si coletarie a fost suspendat. Masura se aplica și pentru destinatiile din emisfera sudica, din Oceania, cat si din zona Americii…

- Scriam intr-o ediție precedenta despre reușita tinerilor din Cleja care au reușit sa aduca in comunitatea lor titlul de „Sat European de Tineret”, proiect pe care il vor derula pana in decembrie 2021. Pentru ca acest proiect este coordonat in exclusivitate de tinerii din Cleja, ne-am propus sa cunoaștem…

- La inițiativa FLVW, partener stabil al AJF-ului condus de Cristian Sava, și a clubului SC Paderborn 07, toate gruparile din a doua liga germana și-au unit eforturile pentru a face o donație de echipament catre echipele de fotbal amatori (seniori și juniori) din județul Bacau. Zweite Bundesliga, erste…

- Accident pe Centura Bacaului. Drumul este blocat intre Nicolae Balcescu și Sensul Giratoriu cu Sarata. Articolul Un nou accident pe Centura Bacaului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .