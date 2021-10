Stiri pe aceeasi tema

- Amenda colosala la Antena 3. Postul a fost sancționat dupa ce Dan Puric și Dana Budeanu au aparut pe micile ecrane. Ce replici i-au deranjat pe cei de la Consiliul Național al Audiovizualului? Dan Puric atrage o amenda pentru Antena 3, iar ieșirile considerate controversate ale Danei Budeanu au adus…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat joi postul Antena 1 cu suspendarea emisiei timp de 10 minute, intre orele 19,00 si 19,10, din cauza incalcarii legislatiei audiovizuale in cazul celor doi gemeni care au decedat dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiesti, anunța Agerpres.…

- Alexandru Sassu, fost presedinte al Televiziunii Romane in perioada 2007-2010, dar si fost ministru in Guvernul Radu Vasile, a murit la varsta de 65 de ani, scrie News.ro. Sassu a condus TVR in perioada 2007-2010. In mandatul sau a realizat cea mai scumpa achizitie TVR - drepturile pentru Liga Campionilor.…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat, joi, cu amenzi de 10.000 de lei si 5.000 de lei postul Romania TV din cauza unor afirmatii "acuzatoare" facute de Diana Sosoaca, Mugur Mihaescu si Gelu Visan, arata Agerpres. Joi, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat, joi, cu amenzi de 10.000 de lei si 5.000 de lei postul Romania TV din cauza unor afirmatii "acuzatoare" facute de Diana Sosoaca, Mugur Mihaescu si Gelu Visan. Joi, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat, joi, cu o amenda de 30.000 de lei postul Nasul TV pentru nerespectarea prevederilor legislatiei audiovizuale referitoare la dreptul la propria imagine si la informarea corecta. Potrivit unui comunicat al CNA transmis, joi, AGERPRES,…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a mușamalizat intr-o maniera inedita scandalul angajarilor ilegale de la Administrația Naționala Apele Romane (ANAR) regizate anul trecut de tandemul Costel Alexe-Ervin Molnar și chiar l-a promovat pe sforarul șef al acestor ilegalitați.…

- Posturile Romania TV si TVR 1 au fost sanctionate, joi, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), cu amenzi de 10.000 de lei fiecare pentru incalcari ale mai multor prevederi din Legea audiovizualului, anunța news.ro. CNA a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de…