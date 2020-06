Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Titularizarea, SUSPENDATA pe durata starii de alerta, cu doar cateva ore inainte inceperii inscrierilor Concursul național de Titularizare 2020 a fost suspendat, potrivit unui Ordin de Ministru semnat azi de Monica Anisie, obținut de Edupedu.ro. Informația a fost confirmata pentru Edupedu.ro…

- Concursul național de Titularizare 2020 a fost suspendat, potrivit unui Ordin de Ministru semnat azi de Monica Anisie, obținut de Edupedu.ro. Informația a fost confirmata pentru sursa citata de secretarul de stat Luminița Barcari. Potrivit Ordinului, toate activitațile programate in calendarul de mobilitate…

- Concursul național de Titularizare 2020 a fost suspendat, potrivit unui Ordin de Ministru semnat azi de Monica Anisie, obținut de Edupedu.ro. Informația a fost confirmata pentru sursa citata de secretarul de stat Luminița Barcari. Potrivit Ordinului, toate activitațile programate in calendarul de mobilitate…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a declarat, la Digi 24, ca in momentul in care normele metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial, se vor deschide aceste unitați de invațamant particular. "Pentru unitațile de invațamant de stat, deja am anunțat ca incepand de astazi se pot depune…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a dat asigurari ca luni vor fi finalizate normele metodologice cu privire la deschiderea gradinițelor, iar odata cu publicarea lor in Monitorul Oficial, unitațile de invațamant preșcolar vor putea fi deschise.Citește și: Primul sondaj in București dupa Starea…

- ​Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, marti, ca in fiecare unitate de invatamant va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a la cursurile de pregatire, dar si procesul de examene nationale. "Deja am emis un ordin de ministru comun cu…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, marti, ca in fiecare unitate de invatamant va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a la cursurile de pregatire, dar si procesul de examene nationale. „Deja am emis un ordin de ministru comun cu…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a anunțat masuri speciale in fiecare unitate de invațamant. Anisie a declarat, marți, la TVR ca va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a la cursurile de pregatire, dar si procesul de examene nationale.„Deja…