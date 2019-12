Stiri pe aceeasi tema

- Accident violent astazi, in prima parte a zilei, pe una dintre arterele intens circulate din Timișoara. Doua autoturisme au fost facute praf, in urma coliziunii care a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu. Partea din fața a unuia dintre autovehicule a fost distrusa in totalitate, iar cealalta mașina,…

- Un sofer caruia i s a facut rau la volan, luni, in timp ce circula pe Calea Grivitei din Bucuresti, a provocat un carambol in care au fost implicate zece masini. Mai multe persoane au primit ingrijiri medicale, relateaza Romania TV. "Unei persoane i s a facut rau in timp ce se deplasa cu autovehiculul…

- O tanara in varsta de 23 de ani, din județul Dolj, și-a pierdut viața, iar alti doi pasageri au fost proiectați in afara autoturismului, astazi, dupa ce mașina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier produs pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la ieșirea catre localitatea Giarmata din județul…

- Accident in lanț, miercuri dimineața, in jurul orei 4:30, pe autostrada A1, pe sensul de mers Lugoj – Margina, la kilometrul 443+500, in zona localitații Bethausen. In accident au fost implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta și doua autoturisme, in care se aflau 14 persoane.…

Accident rutier grav pe A1, km 444. In accident au fost implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta si doua autoturisme.