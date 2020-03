Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 12 cetateni romani care se intorceau din Italia, marti, cu trei autoturisme, vor fi preluati in aceasta seara de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis si vor fi plasate intr-un loc de carantina, dupa ce au incercat sa ascunda politistilor de frontiera din vama Cenad…

- Premierul interimar Ludovic Orban a ținut, marți, o ședința de Guvern, la Palatul Victoria, in care a vorbit de mapsurile luate in criza coronavirusului."Odata cu suspendarea formelor de transport organizat, va trebui sa fim atenți la mașinile mici, sub 9 locuri. Va trebui sa mobilizați Poliția…

- Noua cetateni romani de etnie roma care s-au intors in aceasta dupa-amiaza din Italia, trecand prin Germania, au facut scandal la Vama din Cenad, refuzand sa intre in carantina. A fost nevoie de interventia politiei nationale, pe langa politistii de frontiera, pentru a calma spiritele. The post Scandal…

- Hunedoreni amendați pentru ca au plecat din carantina Doua persoane din Deva, care se aflau în stare de izolare la domiciliu dupa ce venisera din Italia, au fost amendate joi, cu câte 20.000 de lei, de catre inspectorii Directiei de Sanatate Publica Hunedoara pentru ca au plecat de acasa…

- Primii constanteni veniti din Italia, se afla in carantina la spitalul C.F. Constanta In curtea spitalului de afla jandarmii, conform metodologiei nationale. Spitalul Port este centrul de carantina de la Constanta. Din primele informatii, este vorba despre trei adulti si doi copii in carantina in spital.…

- Poliția germana a revizuit bilanțul atacului cu mașina produs ieri la un carnaval. 52 de persoane au fost ranite, inclusiv 18 copii, dupa ce un barbat a intrat in plin in mulțimea de petrecareți intr-o localitate din landul Hesse.

- Patru persoane care se aflau intr-un autoturism, au ajuns pe camp, dupa un accident rutier care a avut loc in Timiș. Printre ei se afla și un minor, insa niciunul nu a fost ranit. Accidentul s-a petrecut in Coșteiu, in jurul orei 14.30. Un autoturism in care se aflau patru persoane, printre care și…

- Politistii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate, impreuna cu jandarmii, au facut, marti dimineata, mai multe perchezitii, in Timis, inclusiv la Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilitati din Recas, intr-un dosar de trafic de minori si prostitutie.