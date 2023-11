Haos în Dublin: revoltă urbană după ce trei copii și doi adulți au fost înjunghiați de un imigrant Haos in Dublin: revolta urbana dupa ce trei copii și doi adulți au fost injunghiați de un imigrant. Injunghierea a trei copii și doi adulți in Dublin de catre un algerian a provocat o revolta generala. In mijlocul haosului, un grup de oameni furioși au devastat un magazin Asics, folosind bare metalice pentru a sparge geamurile. Pe langa asta, au fost raportate incidente de jafuri in diverse locuri din oraș, cu persoane care au forțat uși de locker și au vandalizat proprietați. Revoltatorii au atacat și forțat confruntari cu forțele de ordine, lovindu-i pe polițiști cu pumnii și aruncand sticle.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii mici și doi adulți au fost injunghiați in fața unei școli din centrul orașului Dublin. Cel puțin unul dintre copii și o femeie au ajuns la spital in stare grava, au anunțat autoritațile irlandeze.Poliția a spus ca cei trei copii, un barbat și o femeie au fost duși la spitale din Dublin,…

- Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent in cazul unei familii de doi adulți și doi copii este de 9.978 de lei pe luna. Raportat la septembrie anul trecut, creșterea este de cincisprezece procente – arata datele publicate de Fundația Friedrich Ebert Romania și Syndex Romania. De asemenea,…

- Doi adulti si doi copii au fost raniti marti, dupa ce caruta in care se aflau a fost spulberata de un autoturism. Accidentul a avut loc pe DJ 203K, in localitatea buzoiana Robeasca. In timp ce conducea autoturismul dinspre Robeasca spre Mosesti, un sofer, de 83 de ani, din Robeasca, a intrat in coliziune…

- Situația din Israel și Fașia Gaza devine din ce in ce mai critica. Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj important pentru romanii care se afla acolo. Aproximativ 350 de romani urmeaza sa fie evacuați din Fașia Gaza in perioada urmatoare.

- Marcel Ciolacu, despre situatia de la Giurgiu: Din punct de vedere uman, nu ai dreptul sa faci de ras uniforma de politist adresandu-te in acest mod unor minoriPremierul Marcel Ciolacu a afirmat, vineri seara, la Ramnicu Valcea, ca nu doresste sa se antepronunte despre situatia de la Giurgiu, unde…

- In fiecare an, in luna septembrie Teatrul Municipal „Matei Vișniec” imbraca haine de sarbatoare și, impreuna cu Primaria Suceava și Consiliul Local, celebreaza nașterea teatrului sucevean. Anul acesta instituția teatrala aduna 8 ani de teatru la Suceava. In anul 2015, mai exact pe 24 septembrie, Consiliul…

- In weekendul 9-10 septembrie, programul artistic „Strazi deschise – București, Promenada urbana” propune bucureștenilor spectacole-lectura, teatru de papuși și ateliere pentru copii, momente inedite de meditație și relaxare, numere de acrobație și expoziț

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, marți, ca in Romania sunt 24 de paturi pentru adulți cu arsuri și 10 paturi pentru copii. Ministrul spune și unde sunt aceste paturi unde pot fi tratați pacienții critici și adauga ca pana in februarie 20